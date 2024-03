“I Presidenti regionali dei sindacati delle imprese balneari Maurizio Rustignoli per Fiba Confesercenti e Simone Battistoni per Sib Confcommercio desiderano ringraziare e congratularsi con i loro rappresentanti territoriali di Cervia Massimo Ferrari e Gino Guidi per l’importante lavoro svolto in queste settimane di confronto con i propri associati, con l’amministrazione comunale e con i suoi assessorati di riferimento.

“Un lavoro proficuo che ha portato ad una preziosa integrazione della delibera di Giunta emessa a dicembre con la giusta attenzione alla valorizzazione della validità dei titoli concessori al 2033 e il corretto riferimento ad un indennizzo da calcolarsi eventualmente sul valore aziendale delle imprese balneari.

Questa è l’ennesima dimostrazione che quando un territorio lavora con collaborazione, metodo e professionalità si possono ottenere risultati importanti e condivisi, in una situazione che permane incerta ma che possiamo sperare possa evolversi in tempi utili ad una soluzione definitiva e positiva per gli attuali concessionari.

In questo contesto ci rendiamo conto che la posizione delle amministrazioni comunali non ha le certezze che servirebbero per gestire temi così delicati ma è necessario evitare fughe in avanti.

Serve attendere le disposizioni governative che regoleranno i principi delle future eventuali evidenze pubbliche ed i conseguenti decreti attuativi.

Tutto questo è necessario a salvaguardia del futuro delle nostre imprese balneari e dell’offerta turistica del nostro territorio fino a quando non arriverà un intervento nazionale che rassereni l’orizzonte delle attività coinvolte.

A maggior ragione in questo periodo, auspichiamo che prosegua il lavoro di squadra e in forte collaborazione tra Amministrazioni comunali, Associazioni di categoria e Cooperative bagnini affinché si applichino correttamente le disposizioni legislative man mano che perverranno novità normative, con particolare attenzione a non precludere il riconoscimento agli operatori del settore dei loro giusti diritti, sempre nel rispetto dei principi europei.”