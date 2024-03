A Lugo la mostra “Domani faccio la brava” per parlare della quotidianità delle carceri femminili

Dopo aver attraversato la Romagna, arriva anche a Lugo la mostra “Domani faccio la brava”, gli scatti del fotografo Giampiero Corelli che raccontano la vita all’interno delle carceri femminili. Un lavoro realizzato visitando 13 istituti penitenziari italiani per raccontare le condizioni di vita in cella, sempre lontane dalle cronache quotidiane, nonostante da anni ormai l’Europa condanni l’Italia per il sovraffollamento. Un’emergenza sulla quale si è intervenuto sempre poco efficacemente e che ora si accompagna alla mancanza di percorsi di reinserimento nella società, alla mancanza di educatori e personale carcerario e a istituti ormai datati e sempre più logori. Partner del progetto Coop Alleanza 3.0 e Associazione Avvocati Lughesi.