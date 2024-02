Festival delle Culture: per la XVII edizione un programma ricco di eventi

Oltre 30 eventi, collaborazioni con 70 realtà. Per la sua XVII edizione il Festival delle Culture amplia il proprio calendario. Partirà il 4 marzo, si concluderà il 20 luglio. Al centro vi saranno sempre l’esplorazione dei fenomeni interculturali e la loro ricaduta sul territorio e le società solidali, ma saranno tanti i temi affrontati. L’evento che connetterà tutto il festival sarà la mostra al Mar di Sebastião Salgado: Exodus – Umanità in cammino, dedicata alla migrazione. Si parlerà di cambiamento climatico e della questione di genere. Ricordando la strage della Macnavi, si affronteranno i diritti sul lavoro e poi le guerre e la geopolitica. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato si approfondirà la rotta balcanica. Tantissimi i giovani che verranno coinvolti attraverso le scuole. Importante la collaborazione con il Ravenna Festival e le vie dell’Amicizia.

PROGRAMMA FESTIVAL DELLE CULTURE 2024

4-6 marzo – Settimana contro il razzismo – ore 8:30 – 11:00

Cinema Mariani, via Ponte Marino 19

C’È ANCORA DOMANI

proiezioni del film di Paola Cortellesi per gli studenti delle scuole superiori*

12 marzo – Commemorazione per la strage della Mecnavi del 13 marzo 1987 – ore 10:00

Almagià, via dell’Almagià 2

LA GRU

spettacolo teatrale a cura dell’associazione Opportunità alla Pari*

17 marzo – 3 aprile

PR2, via Massimo D’Azeglio 2

QUOTIDIANO

presentazione il 17 marzo, ore 17:00, della mostra fotografica degli studenti delle scuole secondarie di primo grado*

18-26 marzo – Settimana contro il razzismo – ore 8:30 – 11:00

Cinema Mariani, via Ponte Marino 19

THE OLD OAK

proiezioni del film di Ken Loach per gli studenti delle scuole superiori*

22 marzo – 2 giugno

Museo d’Arte della città di Ravenna (MAR), via di Roma 13

EXODUS – UMANITÀ IN CAMMINO

mostra fotografica di Sebastião Salgado

23 marzo – ore 17:00

Biblioteca Classense, via Alfredo Baccarini 3

LETTERE NON SPEDITE

incontro con la poetessa Oksana Stomina, a cura dell’associazione Malva*

10 aprile – ore 17:30

Biblioteca Classense, via Alfredo Baccarini 3

FORTUNATAMENTE NERA. IL RISVEGLIO DI UNA MENTE COLONIZZATA

incontro con l’autrice Nogaye Ndiaye, a cura di Scritture di frontiera*

17 aprile – ore 10:00

Biblioteca Classense, via Alfredo Baccarini 3

GEOPOLITICA UMANA. CAPIRE IL MONDO DALLE CIVILTÀ ANTICHE ALLE POTENZE MODERNE

incontro con l’autore Dario Fabbri, a cura di Scritture di frontiera*

9 maggio – ore 17:30

Biblioteca Classense, via Alfredo Baccarini 3

TERRA BRUCIATA. COME LA CRISI AMBIENTALE STA CAMBIANDO L’ITALIA E LA NOSTRA VITA

incontro con l’autore Stefano Liberti, a cura di Scritture di frontiera*

10 maggio – ore 10:00

Biblioteca Classense, via Alfredo Baccarini 3

TERRA BRUCIATA. COME LA CRISI AMBIENTALE STA CAMBIANDO L’ITALIA E LA NOSTRA VITA

incontro con l’autore Stefano Liberti, a cura di Scritture di frontiera*

17 maggio – ore 21:00

Teatro Rasi, via di Roma 39

L’ALTRO MONDO – PICCOLE STORIE DI CAMBIAMENTO

rappresentazione teatrale a cura della compagnia Mulino ad Arte*

20 maggio – ore 17:30

Biblioteca Classense, via Alfredo Baccarini 3

DONNE CORAGGIOSE: LA FIGURA DI NATALINA VACCHI

interventi di Guido Ceroni e Lia Randi a cura di ANPI Ravenna*

24 maggio – ore 10:00

Teatro Alighieri, via Angelo Mariani 2

UN PAPPAGALLO VOLÒ SULL’IJSSEL

incontro con l’autore Kader Abdolah, moderato da Farian Sabahi*

Per prenotazioni: www.teatroalighieri.org

24 maggio – ore 18:00

Tomba di Dante, via Dante Alighieri 9

LETTURA PERPETUA

Kader Abdolah legge un Canto della Divina Commedia*

24 maggio – ore 19:00

Teatro Rasi, via di Roma 39

STORIE DI RAVENNA – SE ALZI UN MURO, PENSA A COSA LASCI FUORI (I. CALVINO)

rappresentazione teatrale a cura di Ravenna Teatro

Per info: Ravenna Teatro 0544 36239

25 maggio – ore 10:00

Teatro Alighieri, via Angelo Mariani 2

IL RE OMBRA

incontro con l’autrice Maaza Mengiste, moderato da Vittorio Longhi*

Per prenotazioni: www.teatroalighieri.org

25 maggio – ore 17:00

Biblioteca Classense, via Alfredo Baccarini 3

NOI DONNE DI TEHERAN

incontro con l’autrice Farian Sabahi, moderato da Silvia Manzani*

25 maggio – ore 19:00

Tomba di Dante, via Dante Alighieri 9

LETTURA PERPETUA

Maaza Mengiste legge un Canto della Divina Commedia*

25 maggio – ore 21:30

Teatro Alighieri, via Angelo Mariani 2

SHE, هي, ELLE, LEI: VOCI DI ACQUA E DI TERRA, SUONI DI MARE E DI SABBIA

concerto dell’Orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, BabelNova Orchestra e Ginevra Di Marco*

Per prenotazioni: www.teatroalighieri.org

7 giugno – ore 19:00 Cinespeyer a cura di Cittattiva

Centro Quake, via Eraclea 25

IL DIRITTO DI CONTARE

proiezione del film di T. Melfi e incontro con l’associazione Cittadini del pianeta, assaggi dal Camerun*

11 giugno – ore 19:00 Cinespeyer a cura di Cittattiva

Centro Quake, via Eraclea 25

CONTRO L’ORDINE DIVINO

proiezione del film di T. Volpe e incontro con l’associazione Romania Mare, assaggi dalla Romania*

14 giugno – ore 20:00 Cinespeyer a cura di Cittattiva

Giardini Speyer, viale Luigi Carlo Farini

MAVKA E LA FORESTA INCANTATA

proiezione del film di Malamuhz e Ruban e incontro con l’associazione Malva aps, assaggi dall’Ucraina*

18 giugno – ore 20:00 Cinespeyer a cura di Cittattiva

Giardini Speyer, viale Luigi Carlo Farini

THE FLYNG SCOTTSMAN

proiezione del film di MacKinnon e incontro con l’associazione Mabuhay, assaggi dalle Filippine

presentazione a cura di FIAB Ravenna*

20 giugno – 20 luglio

PR2, via Massimo D’Azeglio 2

ALONG THE BORDER

mostra fotografica di Chiara Fabbro*

20 giugno – ore 21:30

Rocca Brancaleone, via Rocca Brancaleone 100

GREEN BORDER

proiezione del film di Agnieszka Holland*

21 giugno – ore 17:30

Biblioteca Classense, via Alfredo Baccarini 3

XENOS

dialoghi sulla parola “straniero” tra professori e studenti del Dipartimento di storia, cultura e civiltà dell’Università di Bologna e le ragazze e i ragazzi accolti nei progetti di accoglienza del Comune di Ravenna gestiti dalla coop. soc. CIDAS*

21 giugno – ore 20:00 Cinespeyer a cura di Cittattiva

Giardini Speyer, viale Luigi Carlo Farini

proiezione di due corti: MASSIMINO di Pierfrancesco Li Donni e ANCHE GLI UOMINI HANNO FAME di Andrea Settembrini, Francesco Lorusso e Gabriele Licchelli

incontro con l’associazione Pyramide, assaggi dal Camerun

presentazione a cura di Aurora Palandrani del Premio Zavattini e Sguardi in Camera APS*

25 giugno – ore 20:00 Cinespeyer a cura di Cittattiva

Giardini Speyer, viale Luigi Carlo Farini

SHADOW GAME

proiezione del film di Efje Blankvoot, Els Van Driel e incontro con l’associazione Global Solidarietà, assaggi dal Senegal

presentazione a cura di Solco, Cidas, Teranga e Villaggio Globale*

28 giugno – ore 20:00 Cinespeyer a cura di Cittattiva

Giardini Speyer, viale Luigi Carlo Farini

LA SICILIANA RIBELLE

proiezione del film di M. Amenta e incontro con Bottega del Mondo Altromercato, assaggi

presentazione a cura di Libera Ravenna*

5 luglio – ore 19:30

Giardini Speyer, viale Luigi Carlo Farini

CENIAMO IL MONDO

a cura di Cittattiva*

Il Festival delle Culture collabora con Ravenna Festival per il progetto

LE VIE DELL’AMICIZIA: Un ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura

7 luglio – ore 21.00 Palazzo Mauro de André, viale Europa 1

RICCARDO MUTI

Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” maestro del coro Lorenzo Donati Coro a Coro diretto da Rachele Andrioli

Franz Schubert Sinfonia n. 4 in do minore D 417 “Tragica” Giovanni Sollima Stabat Mater

Info e prevendite: www.ravennafestival.org

8 luglio – ore 21.00 Teatro Alighieri, via Angelo Mariani 2 NON DIRMI CHE HAI PAURA Opera teatrale musicale tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Catozzella regia Laura Ruocco – coreografie Giulio Benvenuti musiche di Peter Gabriel e Jill Gabriel (eseguite su licenza di Real World Music Ltd) musiche originali e arrangiamenti Alessandro Baldessari produzione Ravenna Festival con il Patrocinio di CONI e UNHCR prima assoluta

Info e prevendite: www.ravennafestival.org

*evento gratuito