Fissate le date delle due giornate principali della Festa di Primavera. Giovedì 25 aprile i carri di gesso e di pensiero sfileranno in diurna per le vie e le piazze del centro storico di Casola Valsenio. I tre giganti di gesso si mostreranno poi in notturna sabato 4 maggio, sotto giochi di luce e riflettori che ne esalteranno ancor di più le forme architettoniche, accompagnati da musiche evocative legate alle allegorie e ai temi rappresentati.

A conclusione della sfilata notturna, la premiazione del carro vincitore e una grande festa fino a mattino.

In programma per sabato 20 aprile la salita dei carri dal cantiere al centro del paese, dove sosteranno fino al momento della sfilata.

Il 6 aprile, nel parco delle Erbe e dei Frutti Dimenticati, accanto all’area dove vengono costruiti i carri allegorici – via che il 23 marzo verrà intitolata a Tina Anselmi – si terrà “Cantieri”, la festa di autofinanziamento di Carri A.P.S., associazione delle Società costruttrici dei carri allegorici dell’ultrasecolare tradizione casolana.

Programma:

Ore 11.00: apertura dello stand gastronomico con piadina, patate fritte, cocktail bar e i mitici Arrostigin.

Ore 12.00 e ore 14.00: musica con il Duo Buo, in collaborazione con la Lega del Suono Buono A.P.S.

Ore 14.30 e ore 16.30: DJ set.

Ore 16.00: merenda con piadina e nutella.

Ore 16.30: sorteggio dell’ordine di partenza dei carri nella sfilata diurna del 25 aprile.

Ore 18.00: aperitivo con musica.

Durante la giornata sarà possibile tesserarsi all’associazione CARRI A.P.S.