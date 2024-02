Sorelle Festival nasce nel 2020 dall’incontro tra l’Associazione SOS DONNA, Centro antiviolenza di Faenza, e Veronica Bassani, presidentessa dell’associazione culturale faentina Fatti d’Arte. Sin dall’inizio, l’intento è stato quello di portare l’attenzione e il dibattito pubblico su tematiche relative al femminile e al femminismo, nelle sue molteplici accezioni.

“Ci siamo chieste : come possiamo far sì di sentirci legate alla causa femminista, creando un senso di comunità anche nella nostra città? Come possiamo abbattere il disinteresse e lo scetticismo che ruotano attorno a questi argomenti? Ci siamo risposte: parlandone, esponendoli, esponendoci attraverso il linguaggio che conosciamo meglio, la cultura.”

Per la V edizione di Sorelle Festival, in programma dall’1 al 24 marzo, si propone di celebrare un percorso di Rivoluzione e di raccontare figure rivoluzionarie che hanno ridefinito il concetto di società con il loro coraggio e la loro resistenza. Il festival si concentra su alcune figure simbolo che hanno contribuito al progresso sociale e culturale delle donne, partendo dal ruolo di streghe fino all’integrazione nella società moderna. In particolare, il festival affronterà attraverso mostre, incontri tematici, musica e talk diverse rivoluzioni:

la rivoluzione del costume, attraverso conferenze, mostre, installazioni e laboratori con i più piccoli, per indagare la relazione tra moda, corpo e libertà, in collaborazione con Palazzo Milzetti;

la rivoluzione sessuale, che a partire dagli anni Sessanta ha cercato di sdoganare i temi legati alla riproduzione e della sessualità femminile, che Sorelle Festival racconterà tramite talk dedicati e workshop, in collaborazione con professionisti e attivisti del settore grazie alla collaborazione con AUSL e il Consultorio di Faenza, Sos Donna, Elio Intimate Project, Liberedonne Ipazia;

la rivoluzione trans-queer, esplorata attraverso talk e dialoghi con attivisti e ricercatrici di studi di genere, per celebrare la diversità delle esperienze umane, specialmente quelle spesso marginalizzate o trascurate.

Ma non solo, verranno narrate anche le rivoluzioni di donne nell’ambito della politica,della cucina, della letteratura, dell’arte e della fotografia, e quei piccoli grandi gesti rivoluzionari di donne comuni, che hanno contribuito a una presa di coscienza collettiva del potere trasformativo delle donne.

“Un invito aperto a tutti coloro che desiderano riconsiderare le narrazioni storiche e riflettere sulla forza della resilienza femminile. Sorelle Festival respinge l’idea che le donne siano state semplicemente spettatrici silenziose di un mondo in fermento; piuttosto, celebra il fatto che sono sempre state partecipi, coraggiose e determinate, sfidando le avversità e scrivendo la loro indimenticabile storia.

Le figure celebrate in questa edizione rappresentano un manifesto femminista imperituro, ancora oggi in grado di suscitare riflessioni ed azioni a favore del progresso di tutta la comunità. Sorelle Festival si impegna a raccogliere e raccontare questa eredità attraverso un’unione di discipline diverse, per celebrare tante voci accomunate da un messaggio di forza ed emancipazione attraverso la rivoluzione culturale insieme alle tante realtà del territorio che sposano e sostengono il progetto”.

Il festival sarà diffuso tra 15 location: Palazzo del Podestà, Palazzo Milzetti, Galleria della Molinella, MCZ – museo Carlo Zauli, Museo Argylls, Cinema Sarti, Filmeeting, Fontanone, Rocca Riolo Terme, Isia Faenza – istituto superiore per le industrie artistiche, Studio Lemure, Bottega Bertaccini, Mellops, Circolo Arci Prometeo, Circolo ricreativo Culturale Arci Ambra – Brisighella, Circolo Arci Gianni Dalmonte Castel Bolognese

SORELLE FESTIVAL: gli eventi della prima settimana – dal 1 all’11 marzo

• 1 marzo ore 19.30 a RIOLO TERME

presso Rocca di Riolo Terme, Piazza Ivo Mazzanti

Inaugurazione della mostra “Rivoluzionarie di ieri e di oggi”, a cura del Gruppo Fotografia Aula21

• 2 marzo ore 17.45 a FAENZA

presso Cinema Sarti, via Cesare Scaletta 10

Proiezione di “Kokomo city”, a cura dell’Associazione Filmeeting

• 3 marzo ore 11.00 a FAENZA

presso Il Fontanone, Via Giovanni da Oriolo

Inaugurazione mostra ”Se sussurri la terra trema”, a cura di Elio Secondo

• 3 marzo ore 17.30 a RIOLO TERME

presso Rocca di Riolo Terme, Piazza Ivo Mazzanti

Presentazione del progetto Prime Minister

• 5-12-19 marzo ore 21.00 a CASTEL BOLOGNESE

presso circolo ARCI, Via Emilia Interna, 137

Cineforum e talk “Le ragazze del ‘68”, a cura di Biblioteca libertaria Armando Borghi e A.N.P.I.

• 6-13-20 marzo ore 21.00 a CASTEL BOLOGNESE

presso circolo ARCI, Via Emilia Interna, 137

Confronti collettivi sui generi, a cura di Break The Silence e Laboratorio Smaschieramenti

• 7 marzo ore 18.30 a FAENZA

presso Museo Carlo Zauli, via della Croce, 6

Inaugurazione dell’installazione artistica di Monica Zani

• 8 marzo ore 17.00 a FAENZA

presso Palazzo Milzetti, via Giulio Cesare Tonducci, 15

Talk storico “Il sogno dell’antico: la moda, il corpo, la libertà”, a cura di Paola Goretti

Intero € 5,00; agevolato 18-25 a. € 2,00; gratuito 0-18 a., donne, Carta Milzetti e altre gratuità

• 9 marzo a FAENZA

• ore 11.00

presso Museo II Guerra Mondiale e Shoah, Via Castellani 25

Talk “Le donne della resistenza”, a cura di Argylls Romagna Group

• ore 16.00

presso Bottega Bertaccini, Corso Giuseppe Garibaldi 4

Presentazione del libro “Perfette sconosciute”, a cura dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo “D. L. Bianco” e della Fototeca Manfrediana

• ore 17.00

presso Galleria della Molinella, Voltone della Molinella 4

Inaugurazione della mostra “Perfette sconosciute e altri mondi. Fotografie di Leonilda Prato”, a cura dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo “D. L. Bianco” e della Fototeca Manfrediana

• 10 e 17 marzo ore 10-12 e 15-17 a FAENZA

presso Studio Lemure, via Fornace 5

Laboratorio ceramico “Terre di libertà”, a cura Studio Lemure

Prenotazioni a: info@studiolemure.it

• 10 marzo ore 17.00 a BRISIGHELLA

presso Circolo ARCI Ambra in Via Barduzzi, 11

Incontro “Sebben che siamo donne…Donne Resistenti”, a cura di A.N.P.I. G. Bartoli e ARCI

• 11 marzo ore 20.45 a FAENZA

presso Circolo ARCI Prometeo, vicolo Pasolini 6

Presentazione del libro “Nomi di Piume” con l’autrice Muriel Pavoni