Si apriranno sabato 30 ottobre le iscrizioni per la nuova edizione del Pavone d’Oro. Per i concorrenti ci sarà tempo fino a domenica 5 dicembre 2021, fino a mezzanotte, per candidarsi. Nel frattempo è stato pubblicato il regolamento del concorso.

Il 41° Pavone d’Oro si svolgerà dal 18 al 27 marzo. Le fasi preliminari sono in programma come sempre al teatro della parrocchia di San Giuseppe, a partire dalle 20.30, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 marzo.

Al termine della serata di domenica 20 marzo verranno annunciati i nomi dei finalisti che accederanno alla finalissima che si svolgerà sabato 27 marzo 2022 al Teatro Masini in un nuovo orario, alle 17.30.

Le prime tre serate saranno ad offerta libera, mentre per la finale sarà necessario prenotare i biglietti secondo modalità che verranno rese note con l’inizio della manifestazione.