L’Ottobre Giapponese compie 20 anni: il futuro ha un cuore antico

“Il futuro ha un cuore antico” è il titolo della ventesima edizione dell’Ottobre Giapponese, la rassegna dedicata alla promozione della conoscenza della cultura giapponese in Italia, ideata da Ascig Ravenna.

Decine di eventi, dal 7 ottobre al 26 novembre, in provincia di Ravenna, in particolare a Ravenna e a Faenza, città centrali del Festival, che quest’anno arriva anche a San Marino. 47 gli artisti in esposizione nelle mostre di ceramica, mosaico e pittura. L’Ottobre Giapponese come ogni anno sarà però anche cinema, teatro, musica, libri, cucina, workshop, incontri e conferenze.