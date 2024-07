Domani, giovedì 11 luglio, alle 20.30, al Punto Lettura Classe, nell’ambito della rassegna Incontriamoci!, giunta alla sua terza edizione, si terrà la presentazione “1923 – 1927 Il Circuito del Savio”, di Rossano Novelli e Alberto Galassi.

Storia locale, sport e soprattutto il mito dei motori rivivono nel volume pubblicato da Roberto Vallardi Editore con il sostegno dell’Automobile Club Ravenna e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Il libro è stato pubblicato nel 2023 in occasione del centenario della prima edizione che si disputò il 17 giugno 1923 e che vide vincitore nella corsa automobilistica un giovane e sconosciuto Enzo Ferrari. In quella occasione il pilota modenese ebbe un primo incontro con Enrico Baracca, padre di Francesco, l’Asso dell’aviazione italiana della Prima guerra mondiale caduto sul Montello nel 1918. Come raccontò lo stesso Ferrari nelle sue memorie, grazie a quella prima affermazione venne invitato a Lugo di Romagna per un incontro con la famiglia Baracca. Nell’occasione la contessa Paolina Biancoli donò al giovane modenese una fotografia del figlio Francesco in posa accanto al suo aeroplano, dove spicca l’immagine del Cavallino Rampante. Ella esortò Ferrari a mettere sulle sue macchine quel simbolo, perché gli avrebbe portato fortuna.

Il volume, ricchissimo di immagini provenienti da collezioni private, dalla Biblioteca Classense di Ravenna e dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena, offre un’ampia descrizione delle competizioni e dei protagonisti del Circuito del Savio che, con le sue cinque edizioni, accese la passione per il motore in tutta la Romagna.