Presso le Officine del Sale (Via Evangelisti-Cervia) si terranno tre corsi di cucina per valorizzare il Cardo. I corsi si svolgeranno dalle 19:00 alle 21:00 secondo il seguente calendario: Lunedì 22 gennaio tenuto dagli Chef Fabio Iasi de Le Officine del sale (Cervia) e Alessandro Strologo della Locanda Remare (Cesenatico); Martedì 30 gennaio tenuto dagli Chef Gianni Berti de La Locanda dei salinari (Cervia) e Domenico Magnifico; Martedì 06/2 tenuto dallo Chef Omar Casali del Maré (Cesenatico) e Giorgio Clementi de L’Osteria dei frati (Bertinoro). Gli chef prepareranno un piatto in cui il cardo sarà protagonista sia tradizionali sia innovativi.

Ad un costo di 10€ ai corsisti verranno forniti i supporti con cui prendere appunti ed alla fine del corso vi sarà una degustazione dei piatti preparati dagli Chef accompagnato da un calice di vino ed acqua. I posti sono limitati a 25 ed è fortemente consigliata la prenotazione presso le Officine del Sale almeno tre giorni prima della data del corso.