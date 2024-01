Una ragazzina che frequentava una scuola media di Ravenna è deceduta ieri. La ragazza, disabile e non autosufficente, mentre stava pranzando aveva ingerito qualcosa che le ha ostruito la gola.

Subito sono stati avvisati i soccorsi del 118, trasportandola in pronto soccorso a Ravenna.

E’ stata ricoverata con urgenza in rianimazione, dove è rimasta per diversi giorni, ma purtroppo le sue condizioni non sono migliorate.

La notizia è stata riporta dal Corriere di Romagna di oggi.