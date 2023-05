“Gli eventi meteorologici eccezionali e gli allagamenti che ne sono derivati, hanno causato enormi danni al nostro territorio. Nell’interesse delle popolazioni colpite, il Governo ha subito attivato misure eccezionali, stanziando 2 miliardi, somma mai vista prima d’ora.

Fra le misure messe in campo ricordo la sospensione dei pagamenti delle utenze; lo stanziamento di 298 milioni di euro per l’introduzione di un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro, in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali; 110 milioni del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio; 100 milioni di euro del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” alle imprese agricole danneggiate; 580 milioni per cassa integrazione emergenziale per tutti i settori produttivi, fino a un massimo di 90 giorni; la sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere; l’esonero dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti interessati dall’alluvione.

Queste sono solo alcune misure fra quelle messe in campo dal Governo a dimostrazione che nessuno verrà lasciato da solo, come detto più volte anche dal Presidente del Consiglio che ringrazio per essere personalmente venuta sul posto per verificare la situazione. Ringrazio anche il Viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami che fin dall’inizio è stato costantemente presente.

Al momento è necessario superare questa emergenza, che vede ancora impegnate le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e tantissimi volontari. A tutti loro deve andare la nostra gratitudine. Successivamente sarà necessario verificare cosa non sia stato fatto negli ultimi decenni nella cura del territorio e chi ne siano i responsabili.”