“Durante la commissione sicurezza del 25 maggio 2022, la Presidente del Comitato Cittadino-Isola San Giovanni (zona stazione -giardini Speyer-via Carducci ecc), sig.ra Lucla Bondi, ha evidenziato i gravi problemi, non solo di degrado, ma anche di eccessivi rumori dovuti alla circolazione stradale, a quella degli autobus e dei treni, soprattutto merci a tutte le ore del giorno e della notte.

L’inquinamento acustico, che può essere generato da fonti di rumori insistenti e continui che superano il limite della “normale tollerabilità” mina non solo la salute dei cittadini residenti in quelle zone esposti h24, ma genera anche un deprezzamento della proprietà immobiliare.

Eppure ad oggi il Comune di Ravenna, nonostante le continue richieste del Comitato Cittadino, sembra si sia turata le orecchie con la bambagia!

Ritenendo che sia un dovere di un’amministrazione locale disporre di tutte le risorse per valutare il problema e poi per cercare di risolverlo, si chiede a gran voce che il Comune incarichi ARPAE (agenzia prevenzione ambiente ed energia-Emilia Romagna), affinché controlli la misurazione dei rumori causati dal traffico cittadino e dal passaggio dei treni, soprattutto merci durante l’orario notturno, al fine di verificare se i parametri sono o meno “normalmente tollerabili” nella zona antistante la stazione, via Pallavicini, Via Carducci, giardini Speyer e ogni altra che verrà indicata dal Comitato cittadino e rediga la mappatura acustica della zona.

Nel caso in cui i parametri di rumori fossero al di sopra della soglia della “normale tollerabilità”, si chiede sin da ora che il Comune di Ravenna adotti, con la massima urgenza, tutte le misure necessarie, tra le quali in primis le barriere acustiche antirumore e pannelli fonoassorbenti.

La salute è un bene primario e non ci si può voltare dall’altra parte perché non si è residenti in quella zona!”