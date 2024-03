“Grazie all’impegno del Governo Meloni avviare un’attività artigianale sarà più facile. Per 45 attività artigianali, che comprendono al loro interno 85 differenti Codici Ateco, diventerà più semplice espletare le pratiche per avviare o chiudere la propria attività. Col decreto legge PNRR Ter n.19 entrato in vigore il 2 marzo scorso per molti artigiani quali, per esempio, falegnami, imbianchini, piastrellisti e carpentieri, verranno abbattuti gli adempimenti e i relativi costi con un risparmio di oltre 2000,00 euro. Per altre attività resteranno solo gli adempimenti in materia di salute e sicurezza previsti a seconda delle attrezzature utilizzate. Con questo provvedimento di semplificazione, atteso da molto tempo, avremo una burocrazia che non sarà più d’ostacolo alla crescita e allo sviluppo economico della nostra Nazione.”

Marta Farolfi