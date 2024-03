Presentati a Ravenna i tre progetti per le varianti di Adriatica e Ravegnana

Sono stati presentati oggi in consiglio comunale i progetti di arterie stradali molto importanti per il nostro territorio, quello della Statale Ravegnana e delle Statale Adriatica per Camerlona-Mezzano-Glorie e per quella per Fosso Ghiaia.

Grazie alla “Richiesta convocazione Consiglio comunale” presentata dal consigliere Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna e sottoscritta dai consiglieri dell’opposizione, esperti di Anas, in presenza anche dell’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, hanno presentato i studi di fattibilità dei tre progetti.