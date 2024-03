Una quarantina circa i riti abbreviati per i quali il Pm titolare Angela Scorza ha chiesto per lo più la condanna a sette mesi.

In un solo caso la richiesta è stata di otto mesi: si tratta dell’esperto di pratiche alternative in un certo senso mentore del medico che aveva attestato le vaccinazioni Covid ritenute dall’accusa false.

Si è chiusa così nel pomeriggio di la terza udienza preliminare sulle centinaia di green pass fasulli scoperti a Ravenna.

Nella prossima udienza a parlare saranno le difese degli accusati. Il principale indagato, il 67enne medico di base Mauro Passarini, in passato aveva già patteggiato due anni. In totale 227 suoi pazienti sono stati chiamati a rispondere in concorso con lui di falso ideologico. In una novantina hanno già espresso l’intenzione di patteggiare una pena di 5 mesi e 10 giorni che in molti casi sarà convertita in una sanzione pecuniaria di 160 euro.