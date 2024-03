Questa volta è toccato a Faenza tenere alto il nome della provincia di Ravenna in una competizione Regionale. Pochi, ma buoni, i giovanissimi della Carchidio Strocchi hanno centrato tre medaglie nella “Lead” (difficoltà) disputata presso la palestra Vertical di Forlì.

Vincendo il terzo oro stagionale consecutivo, Viola Selle U10F ha messo una bella ipoteca sulla classifica finale e sulla qualificazione agli Italiani. Dal canto suo, la prova di Rebecca Tritella non è stata da meno, con la vittoria nell’U12F, che l’ha posta a sua volta in vetta al campionato.

Daniele Casadei, invece, ha ottenuto il suo primo risultato dell’anno ad altissimo livello, conquistando il bronzo nell’U12M.

A rientrare nella top ten delle varie categorie, Flavia Maiolani U14F per Faenza, Leonardo Mendolia e Benedetta Arcozzi per i giallorossi della Istrice Ravenna.

Buone anche le altre prestazioni dei Faentini U12: Matilde Lanzoni, Corinna Sambi, Luis Verna, Riccardo Donatini e dei Ravennati U10: Margherita Zatti, Giada Geminiani, U12: Linda Ammendolea, Matilde Legnaro Resca, Maria Chiara Freda, Elisa Migliaccio, Anna Orlando, Silvia Zanchini, Rebecca Rizzo, Celeste Giuzio, Elena Abbondanza, Edoardo Cani, Michele Spelorzi, U14: Alice Berni, Penelope Accorsi, Margherita Babini.