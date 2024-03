Nella suggestiva Sala Rossa del comune di Faenza si è svolta, alla presenza del sindaco Massimo Isola, dell’Assessore Massimo Bosi, del capo servizio Marco Iachetta e da una folta rappresentanza della protezione civile, la cerimonia di donazione dell’ intero incasso dello spettacolo “In Bocca al Lupo…”, 600 euro, da parte dell’associazione Accademia del Melo Silvestre APS rappresentata in questa occasione da Raffaello Bellavista.

L’Associazione Accademia del Melo Silvestre APS si è fatta carico di tutte le spese e le attività organizzative che hanno portato alla riuscita di uno spettacolo capace di coniugare cultura, divertimento e solidarietà.

Alla cerimonia erano inoltre presenti: Ivan Savorani presidente dell’ 85° nucleo Protezione Civile,Associazione Nazionale Carabinieri ANC, la presidente Natasha Spada del SAR Faenza Search and Rescue Faenza-cinofili, la presidente Monia Rava delle GEV Guardie Ecologiche Volontarie Faenza, il presidente Federico Mosciatti del CVPC Centro Volontari Protezione Civile, CER Faenza Radioamatori, La Croce Rossa Italiana Comitato Faenza, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna ed il CISOM Corpo Italiano del Soccorso dell’Ordine di Malta.

La donazione si pone in linea con gli intenti dell’associazione Accademia Del Melo Silvestre APS che, nel corso del 2023, ha organizzato un festival con spettacoli in tutta l’Emilia- Romagna