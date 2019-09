Incendio Lotras: la prossima settimana lo svuotamento della cassa di laminazione inquinata

Inizierà nei primi giorni della prossima settimana lo svuotamento della cassa di laminazione dietro allo stabilimento Tampieri altamente inquinata dopo l’incendio al magazzino Lotras di via Deruta. La decisione è stata presa giovedì nell’ultima riunione in Prefettura dedicata all’incendio e comunicata in consiglio comunale. Sono 3 mila i metri cubi di liquido presenti all’interno della vasca: oli e altre sostanze inquinanti arrivate nel bacino con l’acqua utilizzata dai vigili del fuoco per spegnere l’incendio, che verranno asportati onde evitare pericoli di esondazione con l’arrivo dell’autunno e del maltempo.