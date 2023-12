Mercoledì 13 dicembre 2023 si sono tenuti, in presenza, i colloqui e la proclamazione dei tre nuovi laureati in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

I laureati si chiamano Mirco Pasini, 21 anni, di Forlì che ha presentato una tesi dal titolo “Studio delle proprietà chimico-fisiche dei coloranti Acid Red 418 ed Acid Red 6 in relazione alla loro penetrabilità nel legno di pioppo sbiancato“, svolta in collaborazione con ALPI S.p.A. di Modigliana, Andrea Ricci, 22 anni, di Forlì che ha presentato una tesi dal titolo “ Sviluppo di una gamma di coloranti liquidi liposolubili“, svolta in collaborazione con CROMATOS S.r.l. di Forlì e Nunzio Trovato, 23 anni, di Ravenna che ha presentato una tesi dal titolo “ Caratterizzazioni chimico-meccaniche dei tessuti polimerici e minerali per il rinforzo ed il consolidamento strutturale dei materiali compositi“, svolta in collaborazione con CERTIMAC Soc cons. a r.l. di Faenza.

Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questi lavori di tesi, in particolare le aziende che hanno ospitato i laureandi per il tirocinio. Auguriamo ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro futura attività professionale.