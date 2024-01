Continua l’impegno della città di Faenza per la pace: dopo la celebrazione del primo gennaio in Cattedrale presieduta dal vescovo monsignor Mario Toso, in occasione della 57° Giornata Mondiale per la Pace, sono tre gli appuntamenti in programma.

Domenica 14 gennaio, nell’ambito del ciclo di eventi “Uniti per la Pace”, il momento pubblico di approfondimento e riflessione sul tema “Ministero della Pace – Una scelta di Futuro”. Appuntamento alle ore 18:00 nella Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco 1; seguirà l’aperitivo curato dalla Bottega della Loggetta.

Durante l’incontro Laila Simoncelli e Francesca Ciarallo della Comunità Papa Giovanni XXIII illustreranno la campagna per l’istituzione del Ministero della Pace e condivideranno l’esperienza del corpo civile nonviolento Operazione Colomba.

Si terrà poi il 25 gennaio alle 20:30 la “Veglia di Pace”, alle ore 20:30 presso Chiesa Evangelica Apostolica, in Via Piero Della Francesca 49 a Faenza, momento dedicato alla preghiera e alla meditazione sulla pace nel mondo.

Le iniziative culmineranno domenica 4 febbraio con la “Marcia per la pace” cittadina. Il ritrovo è fissato alle ore 15 presso il Seminario (Viale Stradone 30 a Faenza).

Spiegano gli organizzatori: «Mentre le guerre continuano ad insanguinare l’Europa, diventa sempre più importante per noi appellarsi alla Carta delle Nazioni Unite del 1945: il documento chiede di “salvare le future generazioni dal flagello della guerra”. Serve un impegno comune per garantire la pace a lungo termine, con un approccio strutturale che sappia costruire una solida base politica, per portare il nostro Paese a farsi promotore attivo di iniziative per la pace. Questo può essere realizzato rivedendo l’organizzazione ministeriale per attivare anche in Italia il Ministero della Pace».