Si sono svolte in queste ore le consegne delle colombe pasquali Fornai & Pasticceri e altri prodotti per la detergenza a marchio Scala che Deco Industrie ha donato a chi è in difficoltà.

Per il suo settantesimo compleanno, la Cooperativa romagnola ha voluto omaggiare dei suoi prodotti alcune delle realtà locali più attive per la difesa delle donne e delle famiglie in difficoltà: l’associazione Demetra di Lugo, Linea Rosa di Ravenna, Sos Donna di Faenza, Centro Donna di Ferrara che le destineranno alle case rifugio da loro gestite, oltre alla Protezione Civile di Forlimpopoli che distribuisce beni di prima necessità.

Tra i destinatari degli omaggi anche la rete di associazioni di We Are One 2020 – Ripartiamo Insieme condotta dal Bologna FC1909 (di cui Deco, attraverso il suo marchio Scala è sleeve sponsor di maglia) che ha portato i doni ad Arca della Misericordia, associazione attiva per il sostegno a famiglie in situazione di fragilità lavorativa, abitativa e sociale.

Questa iniziativa rientra tra le attività che Deco Industrie ha avviato nel 2021 per celebrare il suo 70esimo anno di vita e che proseguiranno anche nei prossimi mesi.