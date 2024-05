Per l’inaugurazione di una attività in via Mura Mittarelli a Faenza sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 16 alle 23.30 di giovedì 9 maggio in via Mura Mittarelli,tra l’incrocio con via S. Ippolito fino al civico 33: divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada. Sono esclusi dal divieto i mezzi a servizio dell’evento.

Per i residenti, i mezzi di soccorso e di emergenza, nella fascia oraria indicata, istituzione del doppio senso di circolazione da via della Croce al civico 33 di via Mura Mittarelli.