Intorno alle 13 di ieri, in via Petrosa a Campiano un ragazzo di 16 anni è stato travolto da un’auto e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Dopo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri di Cervia-Milano Marittima pare che le cause siano da attribuirsi ad un’ape entrata all’interno del veicolo che ha mandato in panico il conducente della Ford Fiesta, un 24enne del luogo, che non si sarebbe accorto della presenza del ragazzo.

Il giovane si trova ora in prognosi riservata.