Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria (http://bit.ly/bollettinoaria) da domani, sabato 25 febbraio, tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione alla circolazione. All’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 divieto di transito per i veicoli:

a benzina fino all’euro 2 compreso

diesel fino all’euro 4 compreso

a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso

ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso

Il 26 febbraio è in programma l’ottava delle domeniche ecologiche istituite nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico (le altre sono previste il 12 e il 26 marzo, il 16 e il 23 aprile). Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le stesse limitazioni vigenti all’interno del centro abitato dal lunedì al venerdì: divieto di circolazione per i veicoli diesel fino all’euro 4 compreso; a benzina fino all’euro 2 compreso; a benzina/Gpl e benzina/metano fino all’euro 1 compreso; ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso.