I giorni 28 e 29 agosto 2024 dalle ore 7.30 alle ore 16.00 sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: nel tratto di via Medaglie d’Oro compreso tra l’intersezione con via Laghi e via Dal Pozzo e l’intersezione con via Marozza e via Azzurrini: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli.