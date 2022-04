Domani, venerdì 22 aprile, dalle 8 alle 18, per permettere lo smontaggio di una impalcatura, via Anconetano, all’altezza del civico 3, verrà chiusa al traffico.

I residenti e i mezzi di soccorso provenienti da corso Saffi potranno percorrere via Anconetano fino al civico 3; dall’altro ramo della strada, da via Giangrandi, doppio senso di circolazione per residenti e mezzi di soccorso.