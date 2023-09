Stanziati 15 milioni di euro dalla Regione per il settore agricolo per far fronte ai danni dell’alluvione. L’assessore regionale Alessio Mammi, in occasione dell’inaugurazione dell’agroparco messo a dimora dalla Clai a Sasso Morelli, ha annunciato la misura resa possibile grazie a fondi europei. Seguirà immediatamente un secondo stanziamento, ma comunque ancora si tratta di un piccolissimo aiuto a fronte delle perdite riportate dal settore.