Una tessera per dare un aiuto concreto alle famiglie di Faenza, che stanno affrontando le conseguenze delle alluvioni che a maggio hanno colpito la Regione, per rientrare nelle loro abitazioni. È uno dei progetti di EMERGENCY in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina e il Consorzio Faenza C’entro che, dopo gli eventi alluvionali dello scorso maggio, hanno istituito un network solidale. L’obiettivo è consentire alle famiglie maggiormente colpite dall’alluvione di acquistare a prezzi inferiori a quelli di mercato – attraverso l’applicazione di sconti e offerte cumulabili – con una gift card beni utili al rientro nelle abitazioni presso le attività commerciali locali. Per l’iniziativa, EMERGENCY ha messo a disposizione un budget di 350mila euro.

Il progetto – pensato in modo congiunto da EMERGENCY, l’Unione Romagna Faentina e il Consorzio Faenza C’entro – ha l’ambizione di offrire un aiuto concreto a queste famiglie al momento di rientrare nelle proprie abitazioni. Inoltre, grazie al coinvolgimento delle attività economiche del territorio, ci saranno ricadute positive anche nel settore del commercio locale su cui ancora pesano le conseguenze dell’alluvione.

Le 100 gift card saranno consegnate a 100 nuclei familiari dell’Unione della Romagna Faentina individuate tra quelle già negli elenchi degli alloggi ERP, la cui abitazione è stata gravemente danneggiata dall’alluvione (fascia 1) o che hanno subito gravi danni a parti condominiali, come alle centrali termiche, e che non hanno avuto accesso a CIS e CAS (fascia 2). In base a questi criteri, il valore del buono sarà del valore di 4.000 euro per i nuclei familiari della prima fascia e 2.600 euro per quelli della seconda.

Le gift card saranno spendibili nel circuito dei negozi associati al Consorzio Faenza C’entro, nonché presso attività commerciali già aderenti all’iniziativa della zona urbana di Faenza (ad esclusione di quelle ubicate presso le gallerie commerciali e degli esercizi alimentari di media e grande struttura). Gli acquisti dovranno riguardare beni come arredamento, stoviglie, pentole, padelle pentolame, utensili da cucina, accessori per la casa, elettrodomestici, abbigliamento, calzature, dispositivi ed ausili per la vista, materiali per la scuola e alimentari acquistabili presso esercizi di vicinato. A partire da lunedì 4 dicembre fino al 31 dicembre 2023, i beneficiari dell’iniziativa potranno recarsi presso la sede di Confesercenti (via Bettisi 6, Faenza) il lunedì, mercoledì e venerdì – dalle 8:30 alle 12:30 – per il ritiro delle gift card.

«Pensiamo sia fondamentale supportare i cittadini e le cittadine anche nella fase della ricostruzione. Così come riteniamo strategico appoggiare le attività economiche del territorio, anche loro colpite dalle alluvioni, nella loro ripresa. – dichiara Nicola Ciano, direttore della raccolta fondi di EMERGENCY – Le gift card sono un ulteriore sostegno per la popolazione. L’intervento di EMERGENCY a Faenza era infatti iniziato nelle prime fasi dell’alluvione quando l’associazione ha raccolto e distribuito beni di prima necessità alla popolazione, gestendo un hub, e ha coordinato il lavoro delle migliaia di volontari arrivati in città per dare una mano a rimuovere acqua e fango. Sta inoltre offrendo un servizio di supporto psicologico alla popolazione colpita».

«La macchina messa in moto da EMERGENCY ci ha affiancato nella fase emergenziale già dalle prime ore dopo l’alluvione del 16 maggio. – commenta Davide Agresti, assessore al Welfare, Europa e Smart City del Comune di Faenza – Tante e diverse sono le modalità con le quali ha supportato il nostro territorio, continuandolo a fare ancora oggi. Quest’ultima iniziativa, nata e pensata insieme al Consorzio Faenza Centro, raggiunge tante famiglie del nostro territorio, secondo le sensibilità dell’ONG, coinvolgendo il commercio della città. Si tratta di una preziosa testimonianza di solidarietà al tessuto comunitario e di importante attenzione al nostro tessuto economico».

L’elenco dei negozi è in continuo aggiornamento. Infatti, anche i negozi che non sono già associati al Consorzio Faenza C’entro potranno aderire a questa iniziativa con una quota simbolica di 10 euro per formalizzare la propria adesione. In tal modo, si potrà estendere la rete dei negozi del network solidale e ampliare l’offerta di beni per le famiglie che potranno acquistare i beni di prima necessità con almeno il 10% di sconto grazie alle gift card (sconto cumulabile con eventuali promozioni già in atto).

«Il progetto della gift card realizzato assieme al prezioso aiuto di EMERGENCY è un’iniziativa che unisce famiglie e attività commerciali, in un’ottica di solidarietà economica. Con EMERGENCY mettiamo a sistema ed estendiamo il progetto della gift card da tempo lanciato da Faenza C’entro con l’obiettivo di rendere questa iniziativa un’azione strutturata per contribuire a incentivare le spese nella rete commerciale di prossimità», dichiara soddisfatto il Vicesindaco del Comune di Faenza, Andrea Fabbri.

Si allega in calce l’elenco dei commercianti che aderiranno all’iniziativa. L’elenco degli esercizi aderenti e quelli che aderiranno sarà reso disponibile e aggiornato sul sito dell’Unione della Romagna Faentina e sul sito del Consorzio Faenza C’entro (https://www.faenzacentro.it/network-solidale). Per informazioni circa le modalità di adesione si prega di contattare il Consorzio Faenza C’Entro al numero 393 877 4036 o al seguente indirizzo e-mail info@faenzacentro.it.

Network solidale

Abbigliamento, calzature e accessori

BRISTIL ABBIGLIAMENTO

Via Mengolina, 29

tel. 334.6473251

INTIMO E MARE

C.so Saffi, 16/A

tel. 0546.22574

LE 4 STAGIONI

C.so Europa 93

tel. 0546.30985

MAISON M4

Via Pistocchi, 4

tel. 0546.561164

MERCERIA L’OCCHIELLO

C.so Europa, 41

tel. 0546.634103

MERCERIA DELLE MASITI

C.so Garibaldi, 35/B

tel. 0546.561714

SCARPANTIBUS

C.so Saffi, 24

tel. 0546.660607

RESY CALZE E INTIMO

Corso Giuseppe Mazzini, 161/A

tel. 0546.21351

UNDICI

P.zza del Popolo, 15

tel. 0546.061379

UNDERCOLORS OF BENETTON

C.so Saffi, 38

tel. 0546.668162

UNITED COLORS OF BENETTON

C.so Mazzini, 29

tel. 0546.606942

VENTURELLI ABBIGLIAMENTO

C.so Mazzini, 30

tel. 0546.21416

Alimentari e pasticcerie

CASA DEL CAFFÈ

C.so Saffi, 12

tel. 0546.28633

LA COCCOLATERIA DI G. FIORI

C.so Mazzini, 52

tel. 0546.26233

MACELLERIA BOSI

Via Torricelli, 14/D

tel. 0546.22557

MACELLERIA FAENTINA

P.zza del Popolo, 10

tel. 0546.22454

Arredamento e home design

CASA DELLA GOMMA

C.so Saffi, 28/A

tel. 0546.22366

C’È DI TUTTO UN PÒ

Via Torricelli, 33

tel. 0546.28606

M’AMA INTERNI +

Corso Giuseppe Garibaldi 8/A

tel. 3703727161

MENGOZZI & MAZZONI ATELIER MGM

C.so Matteotti, 60

tel. 0546.26559

SOTTOCASA

C.so Saffi, 40/A

tel. 349.4902430

Cartolibrerie e giochi

CARTOLIBRERIA SORELLE RESTA

C.so Mazzini, 12

tel. 0546.21167

​

Ottica, fotografia e tecnologia

ALESSANDRO BORCHI OCCHIALI

C.so Mazzini, 41

tel. 0546.21171

FANTI ELETTRODOMESTICI

C.so Saffi, 14

tel. 0546.22156

FANTI LUCE DESIGN

Corso Aurelio Saffi, 25/A

379 230 3344

OTTICA DEL MERCATO

P.zza Martiri della Libertà, 38

tel. 0546.664104

OTTICA SCIPI

C.so Saffi, 27/B

tel. 0546.28570