Si svolgerà a Faenza la tappa romagnola delle gare interregionali del campionato federale dell’area Nord/Est, che tra sabato 13 e domenica 14 gennaio vedrà sfidarsi al Palacattani di Faenza oltre 400 giovani schermidori dai 10 ai 14 anni, provenienti oltre che da tutta la regione, anche da Veneto e Trentino Alto Adige. Tra questi, anche 16 atleti faentini, pronti a fare del loro meglio in questa gara organizzata proprio nella loro città, e sostenuti dal tifo di amici e parenti.

La Federazione Italiana scherma ha organizzato questo campionato interregionale dopo alcuni anni di pausa, e ha scelto di affidare l’organizzazione proprio al Circolo Scherma G.Placci di Faenza.

Sarà l’occasione per tutti i faentini per vedere dal vivo una gara di scherma, e scoprire le regole e i segreti di questo affascinante sport grazie ai ragazzi della società manfreda che sono a disposizione per rispondere a tutte le domande e curiosità, l’ingresso è libero e le gare si svolgeranno dalle 9 alle 17 circa.

Sono parole di soddisfazione quelle del Presidente del Circolo Scherma G.Placci di Faenza, Benedetta Palombi “Siamo davvero onorati che la Federazione Italiana Scherma unitamente al Comitato Regionale ci abbiano affidato l’organizzazione di una gara così importante, specialmente considerando che in regione ci sono città e società ben più importanti e strutturate, probabilmente è stato decisiva l ’esperienza delle gare che abbiamo organizzato negli scorsi, sempre con ottimi risultati e complimenti da tutte le parti coinvolte. A dimostrazione di questa fiducia, saranno presenti le autorità locali, il Presidente del comitato regionale Emilia Romagna Daniele Delfino, e saremo onorati di avere la presenza anche del Presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi. Il Palacattani nelle due giornate sarà allestito con oltre 20 pedane regolamentari, con arbitri federali che seguiranno con attenzione gli assalti e un’area tecnica dedicata, e sarà sempre presente un punto informazioni per le famiglie che vengono da fuori città.

Per ogni partecipante inoltre è stato preparato un piccolo gadget a ricordo della gara, perché tutti i giovani atleti e le loro famiglie possano tornare a casa con un bel ricordo della gara e della nostra città, indipendentemente dal risultato ottenuto. Inoltre, proprio per valorizzare Faenza, abbiamo stretto un accordo con il Museo Internazionale delle Ceramiche affinché le famiglie possano accedere a tariffe agevolate.

Tutto questo non sarebbe possibile senza il supporto delle famiglie dei nostri giovani schermidori faentini, dei ragazzi più grandi e di tutto lo staff tecnico, sempre pronti a sostenerci e supportarci.

E parlando di supporto, colgo l’occasione per ringraziare i nostri partner, in particolare la Blacks srl, La Bcc ravennate, forlivese e imolese, e la lavanderia di nuova generazione Speed Queen “