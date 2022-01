Faenza Basket Project comunica che, a seguito degli ultimi controlli eseguiti, rimangono casi di positività all’interno del gruppo squadra.

Per questo motivo, in accordo con la società Geas Sesto San Giovanni, la partita in programma domenica 9 Gennaio è stata rinviata a data da destinarsi.

E-Work ringrazia la società e lo staff dell’Allianz Geas per la disponibilità e la comprensione dimostrata.