Per lavori di riasfaltatura nella zona del Borgotto di Faenza, in particolare di via Lama, F.lli Bandiera e Pisacane e delle relative aree sosta, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità. Nella fascia oraria 7-19, da lunedì 2 a venerdì 7 settembre, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle vie interessate. I lavori verranno realizzati per fasi di intervento: (Fase 1) in via Lama, dal semaforo con viale delle Ceramiche a via Chiarini; (Fase 2) in via Lama-via F.lli Bandiera (qui per l’intera sua lunghezza) e (Fase 3) in via Pisacane. La segnaletica dell’inizio del cantiere con le deviazioni verrà posizionata da venerdì 30 agosto. Durante la Fase 1 verrà consentito l’accesso da viale delle Ceramiche ai soli residenti di via Borgotto, via Lama e via F.lli Bandiera e ai mezzi di soccorso, compatibilmente allo stato dei lavori; in alternativa verrà indicato ai residenti il percorso utile per raggiungere la propria destinazione.

Per raggiungere via Chiarini, via Pisacane e via San Giovanni di Formellino il percorso alternativo sarà: viale delle Ceramiche/viale IV Novembre – corso Garibaldi-via della Valle.