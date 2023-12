Exodus: al Mar arrivano le foto sull’immigrazione di Sebastião Salgado

Exodus – Umanità in cammino. Il lavoro di Sebastião Salgado sull’immigrazione sarà una delle mostre di riferimento al Mar nel 2024. L’esposizione fotografica rientra all’interno della nuova edizione del Festival delle Culture, promossa da Assessorato alla Cultura e Assessorato all’IImmigrazione, è sostenuta dalla Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Cittalia Anci e sarà visitabile dal 22 marzo al 2 giugno. Quattro sezioni dedicate ai quattro grandi flussi migratori che dal 1993 sono al centro del lavoro di Salgado: l’Africa, l’America latina, l’Asia e un’ultima area dedicata a povertà e violenza, le basi della migrazione odierna. Poi un’ultima sezione con i ritratti dei bambini. Il percorso al Mar, 180 fotografie, realizzato in collaborazione con Contrasto, sarà inaugurato simbolicamente il 21 marzo, nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale.