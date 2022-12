Nuova riunione mercoledì mattina del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, alla presenza dei vertici territoriali delle Forze di Polizia, del Vice Sindaco Fusignani e del Comandante della Polizia Locale, nonché dei rappresentanti della Provincia.

La riunione del 7 dicembre ha toccato il tema dello spegnimento dell’illuminazione pubblica a Ravenna. Il monitoraggio delle forze dell’ordine ha rilevato l’assenza di un aumento dei furti rispetto agli anni passati. Anzi, è stato confermato il decremento già monitorato in questo periodo dell’anno rispetto al 2021 e al 2019.

Il Comitato ha poi toccato un tema molto sentito in questi mesi a Faenza: il degrado delle ex cantine Zanzi.

Alla presenza dell’Assessore Bosi del Comune di Faenza e del rappresentante della proprietà Ex Cantine Zanzi si è convenuto quanto segue:

entro una settimana saranno eliminate le situazioni di degrado nell’area dismessa a cura della proprietà;

entro il prossimo 20 gennaio Comune e proprietà dovranno trovare un’intesa formalizzata su un progetto di riqualificazione dell’area, essenziale per eliminare definitivamente lo stato di degrado e di abbandono;

il Comune di Faenza dovrà farsi carico di trovare una soluzione alle situazioni di marginalità dei senza fissa dimora;

saranno poi potenziati i servizi di vigilanza e di controllo da parte delle Forze dell’Ordine per prevenire e reprimere eventuali fenomeni di illegalità, in particolare di quelli relativi allo spaccio di stupefacenti.

Infine il Comitato, alla presenza del Sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza, ha esaminato la situazione della delittuosità nel Comune della Romagna Faentina, da cui è emerso che il trend dell’ultimo periodo è stabile rispetto agli anni precedenti. Un picco dei furti si è verificato soltanto nel mese di settembre poi si è rientrati nella norma. Il Prefetto di Ravenna ha disposto comunque l’intensificazione dei servizi nel Comune al fine di monitorare l’andamento dei reati e verificare che la situazione non faccia registrare un’escalation della criminalità comune. Un ulteriore punto di situazione nel Comune di Castel Bolognese sarà effettuato alla fine del prossimo mese di gennaio.

“Forse riusciamo a risolvere la situazione di degrado nella zona “ex cantine Zanzi” di Faenza” ha commentato Area Liberale che sul tema ha presentato un’interrogazione e una mozione in consiglio comunale e ha depositato una raccolta firme per conto dei residenti della zona.

“Ringraziamo la collaborazione dell’assessore Bosi e tutte le forze politiche che hanno collaborato con noi per arrivare a questo risultato”.