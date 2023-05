Effettuare al più presto interventi per la manutenzione del letto del fiume Sillaro a Sesto Imolese, all’altezza della zona tra via Chiesa di Sesto e via San Salvatore, rimuovendo la vegetazione che si è accumulata: arbusti, fogliame stratificato e alberi. A chiederlo è Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) con un’interrogazione in cui invita a fare luce sugli ultimi interventi di dragaggio e manutenzione effettuati e se la pulizia nella zona indicata rientra in qualche piano regionale di manutenzione e dragaggio fluviale.

“Fra i percorsi fluviali emiliano-romagnoli esondati durante le intense precipitazioni di maggio -ha ricordato la consigliera- vi è il fiume Sillaro, tracimato tra le province di Bologna e Ravenna, nella zona compresa tra i comuni di Massa Lombarda, Conselice e Imola. Nella zona di Sesto Imolese è opportuno che le autorità competenti si attivino per rimuovere la vegetazione cresciuta nel letto del fiume per evitare che, con ulteriori precipitazioni, possa fungere da ‘tappo’ compromettendo il corretto defluire delle acque”.

Marta Evangelisti, infine, chiede “se negli anni dal 2015 al 2022, sono stati effettuati sopralluoghi per verificare le condizioni del letto del Sillaro e, in caso affermativo, di comunicare l’esito di quanto emerso. In caso negativo spiegare per quale motivo gli organi competenti non hanno sollecitato verifiche o controlli”.