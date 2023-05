Visita riservata ieri, domenica 28 maggio, nel tardo pomeriggio, di Matteo Salvini, accompagnato dal parlamentare Jacopo Morrone, in alcuni luoghi colpiti dall’alluvione. Prima tappa a Forlì, dove si è tenuto un incontro con residenti, imprenditori e l’amministrazione locale, poi è stato il turno di Brisighella. Nel borgo duramente colpito dalle frane Salvini e Morrone si sono intrattenuti con il sindaco Massimiliano Pederzoli e con un gruppo di agricoltori che hanno rappresentato le diverse problematiche del territorio, dove si contano più di 300 tra frane e smottamenti, tanto che è addirittura cambiata la morfologia della zona collinare.

L’attività di ricostruzione e messa in sicurezza sarà quindi lunga, difficile e costosa. “Il cuore degli italiani è con voi – ha commentato Salvini in un video girato a Brisighella – ripartirete più forti di prima e con voi l’Italia”. Morrone ha ringraziato Salvini per la disponibilità dimostrata e per le azioni messe in campo.