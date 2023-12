Un presidio per chiedere la pace fra Israele e Palestina

Presidio in Piazza della Libertà a Faenza per chiedere il cessate il fuoco nella striscia di Gaza: “Due Stati per due popoli, stessa dignità, stessi diritti, stessa sicurezza”.

OverAll e diverse associazioni e realtà locali si sono date appuntamento per il 9 dicembre per chiedere la pace fra Israele e Palestina.

Domenica 10 dicembre si terrà la Marcia della pace e della fraternità di Assisi. Il presidio nella mattinata di sabato non fa altro che ribadire le richieste del Papa, dell’Onu e di buona parte della società

