Esce di strada con lo scooter e sbatte contro un palo della segnaletica stradale: 51enne al Bufalini

Un faentino di 51 anni è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un incidente in scooter. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì a Traversara di Bagnacavallo lungo la provinciale 25 che collega Traversara a Villanova. L’uomo era in sella ad uno scooter e nell’affrontare una leggera curva è finito fuori strada, sbattendo violentemente contro un palo della segnaletica stradale. Un impatto molto violento. Dopo la chiamata alla centrale operativa di Romagna Soccorso, sono arrivati sul luogo dell’incidente gli operatori del 118 con un’ambulanza e l’elimedica. Il faentino è così stato caricato a bordo dell’elicottero che è decollato in direzione del centro traumatologico specializzato romagnolo con un codice di massima gravità. Starà ora agli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna determinare le cause dell’incidente e cos’abbia causato l’uscita di strada. Nessun evidente segno di frenata era presente sull’asfalto in prossimità della semicurva.