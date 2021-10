Emergenza educativa al tempo del coronavirus. Ciclo di incontri a Lugo: Toni Capuozzo e Paolo Crepet primi ospiti

Emergenza educativa al tempo del coronavirus. Ciclo di incontri a Lugo organizzato dall’associazione sportiva Miele (presieduta da Davide Solaroli, insegnante e consigliere comunale) alla Pista di Pattinaggio per parlare dei disagi affrontati dalle nuove generazioni prima e dopo l’avvento del coronavirus, sfociati, anche nel nostro territorio, in preoccupanti episodi di cronaca. Primo appuntamento mercoledì 13 ottobre alle 20.45 con Toni Capuozzo. “Lettere da un Paese chiuso” è il titolo del libro che Capuozzo ha scritto per parlare delle vittime della pandemia. Il giornalista e conduttore televisivo non sarà l’unico ospite illustre. Il secondo appuntamento infatti sarà il 17 novembre con Paolo Crepet