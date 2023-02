Il Rotary dona alla Biblioteca Manfrediana libri in Comunicazione Aumentativa e Alternativa

Oltre 30 libri in Comunicazione Aumentativa e Alternativa donati dal Rotary Club Faenza alla Biblioteca Manfrediana, grazie anche al contributo della casa editrice Homeless Book. Sono ora un centinaio i libri dedicati ai canali di comunicazione alternativi a disposizione nei cataloghi della biblioteca. Libri molto importanti, che consentono la fruizione ai bambini con disabilità, in particolare alle persone con disturbi dello spettro autistico, ma utilizzati sempre di più anche dalle famiglie di origini straniere per imparare meglio la lingua italiana.

Dopo la cerimonia di consegna, nella sala Culture Club della biblioteca, sono state organizzate alcune letture.