In questi giorni moltissime persone contattano il Comune offrendo beni e alimenti. La straordinaria generosità da tutta Italia che continua di ora in ora ha portato enormi quantità di materiali che, in questo momento di gestione dell’emergenza, ha portato a decidere di creare un hub dove poter stoccare il tutto. Per questo, nel centro fieristico di via Risorgimento è stato allestito un centro, gestito dall’associazione umanitaria Emergency, dove raccogliere le donazioni di beni di prima necessità e di materiale vario.

Si possono donare generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene della persona, power bank, prodotti per la pulizia e oggetti utili per affrontare l’emergenza come stivali, guanti, badili, secchi, caschetti di sicurezza, stracci, tira-acqua, tute da lavoro, occhiali protettivi, carriole, spazzoloni e cassette di plastica. È possibile donare attrezzature come pompe di sollevamento, idrovore, idropulitrici, generatori e bobcat con pala.

I beni possono essere consegnati al centro fieristico dalle 9 alle 18. I materiali non contemplati nella lista verranno accettati solo previa autorizzazione da richiedere via email all’indirizzo di posta elettronica provveditorato@romagnafaentina.it prima di mettersi in viaggio per avere la sicurezza della disponibilità di ricezione.

Per richiedere i beni donati per affrontare l’emergenza ci si può recare direttamente al centro fieristico, dove è organizzato un punto di accesso dedicato a partire da oggi, domenica 21 maggio, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18. Il materiale per pulizia può essere richiesto, lasciando il nome, senza obbligo di restituzione con un massimo di 10 pezzi a persona. Per quanto riguarda la distribuzione di generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona verrà indicato nei prossimi giorni.