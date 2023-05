Nella mattinata odierna, durante i servizi di antisciacallaggio predisposti dal Questore Lucio Pennella a fronte dell’emergenza idrogeologica che ha colpito l’intera provincia ravennate, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un uomo ed una donna di cittadinanza albanese per il reato di furto in abitazione.

In località Fornace Zarattini, i due si sono presentati ad una coppia di anziani offrendo la loro disponibilità per unirsi ad altri volontari impegnati a rimuovere il fango dall’abitazione colpita dall’eccezionale ondata di maltempo che da qualche giorno flagella l’intero territorio.

I proprietari dell’appartamento, subito dopo che i sedicenti volontari si sono allontanati, si sono avveduti dell’ammanco di un’ingente somma di denaro contante cercando immediato soccorso.

I poliziotti in servizio antisciacallaggio presenti nelle vicinanze, accortisi della richiesta d’aiuto, hanno prontamente individuato e tratto in arresto la coppia, trovata ancora in possesso dei circa seimila euro in contanti asportati dall’abitazione.

I presunti responsabili del furto in concorso sono quindi stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna.