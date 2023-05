Un itinerario volutamente segreto per non intralciare le operazioni in corso in questi giorni nei territori alluvionati. Così Giorgia Meloni ha spiegato la sua visita in Romagna oggi dove ha toccato Forlì, Ravenna e Faenza. In provincia di Ravenna Meloni ha visitato la frazione di Ghibullo e la stessa Faenza, dove ha effettuato un sopralluogo nel Borgotto. Poi l’arrivo in prefettura a Ravenna