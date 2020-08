«Massimo Bosi, Marilena Mengozzi, Andrea Palli sono ottimi compagni di viaggio che ci hanno accompagnato in un sogno molto bello di condivisione di pensieri, idee, visioni. Un viaggio che ha richiesto molto impegno da parte di ciascuno e portato ad un lavoro di costruzione di proposte condivise fra persone che si sono messe d’impegno per proporre un progetto ampio, nuovo perché creato insieme e con lo sguardo rivolto in avanti, ricco delle proprie storie personali, di esperienze, ma anche di aspetti originati e provenienti dalle reciproche impostazioni di natura politica: Movimento 5 Stelle, L’Altra Faenza, Art.1, PSI e noi Verdi – d’ora in poi “Europa Verde”» spiega Maria Concetta Cossa per Verdi Faenza – Europa Verde dopo l’abbandono da parte del Movimento 5 Stelle della competizione elettorale

«Abbiamo messo insieme argomenti che possono riguardare tu noi, nella nostra realtà di città di provincia, ma che per tan versi è anche la realtà di molte altre città d’Italia e, con le dovute declinazioni e proporzioni, è un po’ campione di tante di tante altre comunità nel mondo (la tragica pandemia ci ha fatto capire ancora di più quanto, ne bene e nel male)

Non ci siamo montati la testa, ma abbiamo pensato che ognuno potesse e, in qualche modo dovesse, metterci tutto il proprio buono e metterlo a disposizione di altri, perché, alla fine, ognuno di noi può fare tanto, più di quanto non si creda. Questo è lo spirito che ci ha portato a fare questo percorso insieme, fra componenti diverse che, ironicamente ma anche affettuosamente, qualcuno fra noi ha voluto chiamare “piccola coalizione”

Temi emergenti e trasversali come la qualità dell’ambiente, della scuola, della sanità, dei diritti e diversi altri temi importanti: tutto declinato tenendo conto delle inevitabili urgenze, ma soprattutto delle possibili evoluzioni e ricadute positive per il futuro. Un lavoro utile e prezioso che Massimo Isola, candidato a sindaco per il centrosinistra a Faenza, ha apprezzato ed implementato grazie ad un proficuo lavoro insieme a lui, scaturito in un Manifesto politico. L’esito di questo lavoro ci ha portato a decidere di appoggiare la sua candidatura e a trovarci insieme nella grande coalizione di centrosinistra. Potete quindi capire con quale gradissimo dispiacere apprendiamo la notizia che, dagli organi nazionali, non sia stato possibile favorire al Movimento 5 Stelle di proseguire in questo utile e proficuo lavoro politico.

Nonostante tutto mi auguro che tutto ciò possa continuare, non ci si perda, e che le persone e gli amici del Movimento 5 Stelle ci siano ancora ad impegnarsi per la nostra realtà.

Noi Verdi, ora “Europa Verde”, aderiamo a questo progetto che ci è particolarmente caro quanto quello che ci lega, a scala continentale, con i Verdi Europei: unico parto europeo ecologista, sociale e solidale, che agisce nell’oca del pensare globalmente ed agire localmente e che si presenta con questa sua impostazione in ogni realtà locale e quindi anche qui a Faenza.

Ringrazio nuovamente i consiglieri e gli avis del Movimento perché possano continuare nel dialogo anche in futuro ed auguro che si riesca a proseguire e realizzare quanto più e meglio possibile pensato fin qui anche con Coraggiosa, realtà recentemente nata per le elezioni nella Regione Emilia Romagna».