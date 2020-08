È stata presentata oggi, nella cornice del parco di San Francesco, la lista di Faenza Coraggiosa a sostegno di Massimo Isola nella coalizione di centrosinistra. Al suo debutto alle elezioni comunali, dopo il primo “esperimento” alle votazioni regionali, Faenza Coraggiosa è costituita dall’unione di intenti di Articolo Uno, L’Altra Faenza e il Partito Socialista:

“Faenza Coraggiosa nasce per continuare e rinnovare l’esperimento civico e politico di Emilia-Romagna Coraggiosa, Ecologista e Progressista, che ha ottenuto un buon successo elettorale alle scorse elezioni Regionali e un grande riconoscimento politico con la Vicepresidenza della Regione alla sua candidata Elly Schlein. Lo spirito costitutivo di Coraggiosa nasce dalla constatazione che oggi serve comprendere e rappresentare quel popolo ampio che ogni giorno si impegna nel servizio, nel volontariato e nello stimolo culturale per mitigare gli effetti e cercare nuove soluzioni alle grandi due questioni del nostro tempo: l’esplosione delle disuguaglianze e l’emergenza ambientale. Serve innanzitutto ricostruire profondamente il ruolo protagonista dei servizi e delle istituzioni pubbliche come strumenti per ridurre le disuguaglianze economiche e sociali e trovare una nuova via di uscita virtuosa dall’emergenza climatica e ambientale. Faenza Coraggiosa, in questa città ricca di associazioni e movimenti impegnati quotidianamente in tante battaglie sociali, ambientali, urbanistiche e sulla scuola, prova ad andare oltre, misurandosi sulle emergenze e le questioni amministrative faentine con l’ambizione di dare rappresentanza a questo popolo generoso e solidale. Il profilo della lista e le sue candidate e candidati rappresentano questo sforzo di andare oltre i partiti e movimenti che ne hanno dato l’innesco (Articolo Uno, L’Altra Faenza e il Partito Socialista), con la maggioranza delle candidate e dei candidati esponenti indipendenti che provengono da quei movimenti e quelle realtà associative che hanno animato la vita politica e sociale della nostra città in questi anni. Faenza Coraggiosa è la lista di sinistra, collegata ai movimenti sociali e ambientali, impegnati per una società e una città più giusta, accessibile e inclusiva, che sostiene il candidato a Sindaco Massimo Isola nell’alleanza di centro sinistra. Faenza Coraggiosa è anche la lista che continua quel dialogo e quel confronto tematico che Articolo Uno, L’Altra Faenza e i Socialisti avevano intrapreso con i Verdi e il Movimento 5 Stelle, giunto alla stesura di un manifesto programmatico comune, “un nuovo patto per Faenza”, sottoscritto da Massimo Isola e che sarà la base del nostro programma elettorale e di quello di tutta la coalizione di centro sinistra. Con queste premesse e questi obiettivi Faenza Coraggiosa vuole promuovere “un nuovo protagonismo politico in città”, impegnandosi in una presenza coerente nelle Istituzioni, diventando uno strumento, per candidati e sostenitori di questo progetto, chiunque saranno i consiglieri eletti, per partecipare e confrontarsi sulle questioni dell’attività amministrativa e del Consiglio Comunale”

Già fissato il primo appuntamento con gli elettori: “Cominceremo il nostro percorso partecipato venerdì 21 agosto alle 18:30, con un’assemblea aperta dei sostenitori di Faenza Coraggiosa, che si terrà presso il Circolo ARCI di Santa Lucia in Via S. Mamante, 69, per decidere insieme le regole di questa nuova casa comune, presentare le prime iniziative elettorali, mettere a punto ulteriori approfondimenti tematici sui quali ci caratterizzeremo nel dibattito pubblico”.

La lista:

1. Luca Ortolani 41 anni Ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche.

2. Ilaria Visani 34 anni Insegnante precaria.

3. Edward Jan Necki detto “Eddy” 53 anni Dirigente istituto di credito.

4. Luigia Carcioffi detta “Gigia” 59 Insegnante.

5. Francesco Pitrelli 22 Studente universitario.

6. Margherita Calzoni 37 Giornalista pubblicista, manager culturale.

7. Gabriele Bandini 32 Analista digitale e Scout.

8. Mariangela Ballardini 33 Insegnante precaria.

9. Marco Bandini detto “Bando” 49 Dipendente istituto di credito.

10. Benedetta Benedetti detta “Betty” 43 Infermiera Ospedale Civile Faenza.

11. Nicola Bassi 25 Educatore comunità psichiatrica.

12. Cristina Drei 41 Mamma, impiegata e barista.

13. Damiano Cavina 45 Operatore del sociale e della carità.

14. Paola Frascali 45 Insegnante precaria.

15. Giovanni Donati 65 Pensionato, ex postino.

16. Saadia Khaldoune detta “Souad” 58 Mediatrice interculturale e volontaria centro antiviolenza.

17. Giacomo Foschini 23 Studente universitario.

18. Catherine Ann Lowe 26 Insegnante.

19. Juri Montecchian 45 Progettista meccanico.

20. Vera Malavolti 22 Studentessa universitaria.

21. Mattia Randi 30 Impiegato.

22. Erika Maggi 41 Educatrice infanzia e socia di cooperativa.

23. Pietro Savorani 24 Studente Universitario.

24. Rita Menichelli 77 Pensionata, ex modellista e volontaria associazione disabili.