“Conosco le problematiche in quanto sono impegnato quotidianamente nel settore per motivi personali – scrive Massimiliano Penazzi, capolista di Insieme per Cambiare alle prossime elezioni amministrative di Faenza – le persone con disabilità a Faenza non sono mai state considerate con le dovute esigenze e non sono mai state apportate le dovute modifiche alla viabilità che una città degnamente moderna, funzionale e socialmente impegnata deve fare”

Penazzi propone quindi una serie di interventi a favore delle persone con disabilità: “A Faenza vi sono ancora numerose barriere architettoniche e pochi stalli gialli per questa fascia che necessita di più attenzioni. Fra l’altro fino a qualche anno fa era possibile, gratuitamente, per le auto con il permesso-disabili parcheggiare negli stalli blu, mentre ora non è più possibile.

“Il cambiamento si vede da questi passi, che sembrano piccoli, ma rendono grande e virtuosa la comunità. Se un’amministrazione – continua Penazzi – non comprende queste problematiche vive fuori dalla realtà. Noi di Insieme per Cambiare ascoltiamo i cittadini, le associazioni e crediamo che si possano mettere in atto politiche sociali che costruiscano la ‘Barrier Free City for All’ (Città senza barriere per tutti). Nel nostro pensiero per Faenza c’è questo – conclude Penazzi.”