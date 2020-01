Forza Italia presenta i candidati alle regionali: “Puntiamo a cambiare il colore a Regione, Faenza e Ravenna”

Forza Italia annuncia i propri candidati alle elezioni regionali per la provincia di Ravenna. Lo fa confermando la presenza di Lucia Borgonzoni nel capoluogo bizantino per il pomeriggio di venerdì 10 gennaio. Saranno Alberto Ancarani, consigliere comunale a Ravenna e vice commissario regionale del partito Daniela Mazzoni, già assessore a Faenza, candidata come indipendente di Lista per Ravenna, Monica Burattoni, consigliera comunale a Cotignola, e Simone Lucchi, già consigliere comunale a Cervia, i quattro profili che concorreranno per un seggio nel consiglio dell’Emilia-Romagna. Un seggio per il quale Forza Italia corre nell’ottica di un centrodestra unito dall’espressione di idee prese collegialmente e non imposte dal partito di maggioranza come avvenuto in passato. Un seggio per il quale alcuni esponenti avrebbero potuto non correre, come svelato stamane, dopo essere stati fortemente corteggiati dalla neonata formazione di Italia Viva. Proposte tuttavia rispedite al mittente poiché oltre alla Regione, Forza Italia punta a far cambiar colore anche a Faenza prima e a Ravenna poi