Elezioni, parte la campagna elettorale del PD: tutti gli assessori della giunta de Pascale fra i candidati della lista

Inizia ufficialmente la campagna elettorale del Partito Democratico di Ravenna in vista delle prossime elezioni amministrative. Il segretario comunale del PD Marco Frati, la vicesegretaria regionale Ouidad Bakkali e Livia Molducci hanno infatti presentato questa mattina il logo con il quale il partito scenderà in campo a sostegno della candidatura di Michele de Pascale, il cui nome a differenza di cinque anni fa compare sul simbolo scelto per la corsa alle elezioni. I nomi dei membri della lista verranno resi noti il 30 di luglio, ma come illustrato da Marco Frati tutti gli assessori uscenti iscritti al PD saranno fra i candidati, e all’interno del progetto saranno presenti inoltre diverse personalità non strettamente legate al partito e alcuni componenti dell’attuale consiglio comunale. I rappresentanti del PD hanno sottolineato inoltre la necessità per la politica di aprirsi a nuove visioni e proposte per affrontare quello che sarà il post pandemia, e anche per questo il partito dovrà fare squadra con le altre liste della coalizione per la stesura del programma elettorale.