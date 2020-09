Elezioni, il candidato Isola incontra l’assessore regionale Colla: “Per lo sviluppo economico, rafforzare i percorsi post diploma”

Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione sono le deleghe dell’assessore regionale Vincenzo Colla. Sviluppo economico e green economy sono stati i temi al centro ieri dell’incontro fra l’assessore Colla, il candidato sindaco per Faenza del centro-sinistra Massimo Isola e la Caviro, diventata in questi anni uno dei punti di riferimento per una nuova economia capace di legare insieme sostenibilità e profitto. Formazione e lavoro sono due temi che hanno poi segnato la giornata di lunedì 14 settembre, con la riapertura delle scuole e la ripartenza del percorso che porterà i giovani a formarsi come persone, in un nuova realtà, e poi ad entrare nel mondo del lavoro