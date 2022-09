“La novità importante di queste elezioni è la nostra lista. Per la prima volta Verdi e Sinistra si presentano insieme per lanciare con forza un messaggio: giustizia ambientale e giustizia sociale sono sempre più legate l’una all’altra e vanno coniugate insieme.’Il programma di AVS ( https://verdisinistra.it/programma/ ) punta a riequilibrare la società sempre più affetta da diseguaglianze e ingiustizie. Tra i temi più urgenti la questione climatica e ambientale cui il programma dedica ampio spazio. La siccità, la crisi energetica e il caldo anomalo degli ultimi mesi sono solo alcuni esempi che evidenziano come non sia più rimandabile una riconversione ecologica e uno sguardo diverso sulle forme di produzione energetica che punti a liberarsi dal fossile.‘Anche la RETE degli scienziati per il clima ha valutato il nostro programma come il migliore di queste elezioni per le tematiche ambientali.Il FORUM contro le diseguaglianze ha promosso i progetti della nostra alleanza come i migliori nella combinazione di giustizia sociale e ambientale e nei diritti civili. Anche l’associazione gay.it sostiene e appoggia le nostre proposte sui temi dell’inclusione’.Altra proposta centrale per la lista è la riforma fiscale basata su equità e progressività, oltre che lotta all’evasione fiscale. ‘Proponiamo di togliere tutte le imposte sul patrimonio, introducendo una tassa sui grandi patrimoni (superiori ai 5 milioni), per stanziare risorse e potenziare la sanità pubblica, la ricerca e l’istruzione che riteniamo debba essere gratuita fino all’università’.Prioritario inoltre il tema del lavoro: ‘vogliamo rimettere al centro il diritto al lavoro, che sia di qualità, retribuito adeguatamente e che sia sicuro per tutte e tutti’.La Lista invita la cittadinanza il 21 settembre presso il Museo Civico di Scienze Naturali Malmerendi, alle 20.45.Interverranno i candidati alla Camera dei Deputati Cristina Mengozzi e Giovanni Paglia.”