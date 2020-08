Matteo Salvini sarà a Faenza per sostenere il candidato del centrodestra Paolo Cavina. L’appuntamento è per venerdì 21 agosto, alle 20.30, in piazza della Libertà. La notizia del ritorno di Salvini in città era nell’aria da qualche giorno. Ad ufficializzare l’arrivo del segretario nazionale è stato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.